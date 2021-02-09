Режиссер Серебренников ушел из «Гоголь-центра»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум
Кирилл Серебренников сложил свои полномочия в «Гоголь-центре» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Дело о хищении миллионов в "Гоголь-центре"

Художественный руководитель тетра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников покинул свой пост. Об этом он сообщил в своем instagram-аккаунте.

«Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах», — написал Серебренников. Он отметил, что «Гоголь-центр» продолжит свою деятельность. Причиной его ухода является окончание действия трудового договора, заключенного до 25 февраля 2021 года.

Серебренников призвал работников театра сохранять свою свободу и не унывать. Он попросил их «оставить театр живым» и напомнил, что актеры, работающие в нем, — профессионалы своего дела.

Ранее Серебренников был задержан по обвинению в мошенничестве. Следствие считает, что он украл бюджетные средства, выделенные для «Гоголь-центра». Однако Серебренников утверждает, что никогда не занимался экономическими вопросами, поэтому не мог совершить преступление. Кроме этого, режиссер уверен, что в «Гоголь-центре» никто не занимался воровством.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...