Режиссер Серебренников ушел из «Гоголь-центра»

Кирилл Серебренников сложил свои полномочия в «Гоголь-центре» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело о хищении миллионов в "Гоголь-центре"

Художественный руководитель тетра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников покинул свой пост. Об этом он сообщил в своем instagram-аккаунте.

«Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах», — написал Серебренников. Он отметил, что «Гоголь-центр» продолжит свою деятельность. Причиной его ухода является окончание действия трудового договора, заключенного до 25 февраля 2021 года.

Серебренников призвал работников театра сохранять свою свободу и не унывать. Он попросил их «оставить театр живым» и напомнил, что актеры, работающие в нем, — профессионалы своего дела.

Ранее Серебренников был задержан по обвинению в мошенничестве. Следствие считает, что он украл бюджетные средства, выделенные для «Гоголь-центра». Однако Серебренников утверждает, что никогда не занимался экономическими вопросами, поэтому не мог совершить преступление. Кроме этого, режиссер уверен, что в «Гоголь-центре» никто не занимался воровством.