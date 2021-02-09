Хакер предупредил об угрозе для банковских карт пенсионеров

Эксперты уверены, что мошенники найдут новые способы обмана Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отключение пенсионеров от онлайн-банкинга существенно не изменит статистику мошенничества, так как злоумышленники придумают новые способы обмана. Поэтому банковские карты пожилых всегда в опасности, заявили URA.RU эксперт по информационной безопасности компании «Cisco System» Алексей Лукацкий и специалист по кибербезопасности, хакер, блогер Сергей Вакулин.

Ранее в Общероссийском народном фронте придумали, как защитить пенсионеров от мошенников. Для этого их надо ограничить в использовании банковских карт, сообщает «Пятый канал». Они смогут добровольно отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов, пишет « Царьград ». Для этого им нужно будет в письменной форме подписать отказ от онлайн-платежей и исходящих переводов, уточняют «Невские новости».

«Она [предлагаемая мера] будет иметь недолгосрочный характер, и через какое-то время злоумышленники найдут другие способы для реализации свои действий. Если с помощью ЦБ или иных регуляторов примут какое-то ограничение, то злоумышленники переориентируются и будут использовать другие схемы», — поделился своим мнением Лукацкий. Например, они могут прибегнуть к схеме обмана через фальшивые платежки по коммуналке, когда пенсионеры будут оплачивать не ЖКХ, а переводить деньги злоумышленникам.

Вакулин также уверен в том, что будут появляться новые схемы обмана. «Отмена онлайн-банкинга будет эффективна, но не снизит рост мошенничества. С каждым годом мошеннические уловки становятся лучше и лучше», — считает он.

Журналист URA.RU попытался связаться с ОНФ. Дозвониться до его сотрудников на момент публикации не удалось. Агентство направило письменные запрос.