Пенсионеров в РФ могут ограничить в использовании банковских карт

ОНФ предлагает уберечь пожилых людей от мошенников, дав им право ограничить функционал своих банковских карт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Право добровольного отказа от некоторых функций банковских карт (онлайн платежи и исходящие переводы) убережет пожилых людей от мошенников. С такой инициативой Общероссийский Народный Фронт собирается выступить на экспертном совете ЦБ РФ 10 февраля.

«Фронтовики предлагают ввести опцию добровольного письменного отказа от осуществления онлайн-платежей и исходящих переводов. <…> пенсионерам хотят дать право отключиться от особенно рискованных функций, которыми они не особо пользуются, но при этом именно они становятся для мошенников каналом для вывода средств», — пишут «Известия». 60% жертв мошенников составляют люди 50-80 лет, говорят в ОНФ. А если владелец карты оставит себе только нужный ему функционал (скажем, снятие наличных и оплата в магазине), то у преступников не будет физической возможности похитить деньги.

Законодательных поправок эта инициатива не потребует, продолжает издание, нужна только добрая воля банков. Но, как указал член экспертного совета ФАС России Андрей Моисеев, банкам это невыгодно, ведь они могут потерять часть доходов от переводов.