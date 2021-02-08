Власти уточнили сроки строительства инфекционной больницы в Перми

Краевая инфекционная больница будет расположена в Индустриальном районе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Строительство инфекционной больницы в Перми начнется во втором квартале. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

«Приступить к проектным работам (необходимая корректировка, прохождение госэкспертизы и другое) планируется во втором квартале 2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы правительства, опубликованном на его сайте. За основу будет взят проект Республиканской клинической инфекционной больницы, построенной в Казани, что позволит сократить сроки строительства.

Ранее стало известно, что краевые власти прорабатывают вариант реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства совместно с группой компаний «МедИнвестГрупп». Объект разместится в Индустриальном районе (улица Космонавта Леонова, 84) на участке площадью в четыре гектара.

Изначально предполагалось, что больница будет построена в Кировском районе (улица Калинина, 84), однако эта идея вызвала недовольство горожан. Они вышли на митинг против вырубки деревьев на участке, где планировалось строительство.