08 февраля 2021
07 февраля 2021
06 февраля 2021

Власти уточнили сроки строительства инфекционной больницы в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, палата, медик, защитный костюм, медицина, медицинский работник, врач, больница, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
Краевая инфекционная больница будет расположена в Индустриальном районе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Строительство инфекционной больницы в Перми начнется во втором квартале. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

«Приступить к проектным работам (необходимая корректировка, прохождение госэкспертизы и другое) планируется во втором квартале 2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы правительства, опубликованном на его сайте. За основу будет взят проект Республиканской клинической инфекционной больницы, построенной в Казани, что позволит сократить сроки строительства.

Ранее стало известно, что краевые власти прорабатывают вариант реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства совместно с группой компаний «МедИнвестГрупп». Объект разместится в Индустриальном районе (улица Космонавта Леонова, 84) на участке площадью в четыре гектара.

Изначально предполагалось, что больница будет построена в Кировском районе (улица Калинина, 84), однако эта идея вызвала недовольство горожан. Они вышли на митинг против вырубки деревьев на участке, где планировалось строительство.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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