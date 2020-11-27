Губернатор Махонин раскрыл планы по инфекционной больнице

Планируется, что так будет выглядеть новая инфекционная больница Фото: сайт губернатора Пермского края

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае достигнуты договоренности с частными партнерами по вопросу строительства инфекционной больницы. Об этом во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

«Нам надо строить инфекционную больницу, и мы будем этим заниматься. У нас достигнуты все договоренности с частными партнерами», — сообщил губернатор. Он также отметил, что «ни одна быстро возводимая инфекционная больница не решит кардинально всех проблем, поскольку максимум сейчас возводятся больницы на 100—250 коек». Махонин подчеркнул, что на следующей неделе запланированы переговоры по поддержке проектов, в том числе инфекционной больницы.

Краевую инфекционную больницу планируется разместить на улице Калинина. На территории медучреждения собирались возводить 18 корпусов, в том числе 8 медицинских и 10 инженерно-технических. План застройки утвержден. Ранее пермяки выступали против строительства, поскольку ради проекта необходимо вырубить вековые ели. Ранее предполагалось, что строительство начнется в начале 2020 года, а закончится — в сентябре 2022 года. Сейчас сроки сдвинулись и старт строительства намечен на 2021 год.