В Курганской области предложили построить на остаток средств мусороперерабатывающий завод Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Курганской области жителей возмутило, что они заплатили за вывоз мусора больше средств, чем требовалось. В социальных сетях считают, что их деньги своровали и возврата ждать бесполезно.

В рамках мусорной реформы жители региона в 2020 году заплатили больше, чем регоператор оказал услуг по утилизации мусора. В тарифе для населения было заложено 152 870 тонн отходов, из них 50 000 тонн курганцы не произвели.

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Курганцы обвинили оператора по вывозу коммунальных отходах в необоснованном обогащении. Также они потребовали вернуть переплаченные средства.

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В социальных сетях придумали, на что можно потратить средства, которые остались с оплаты услуг за прошлый год. Также они предположили, что на самом деле никакой переплаты не было и точные показатели посчитать невозможно.

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