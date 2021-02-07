В Кургане проваливается мусорная реформа

На Шуховский полигон в прошлом году привезли меньше мусора, чем планировали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мусорная реформа в Курганской области

Жители Курганской области в рамках мусорной реформы в 2020 году заплатили больше, чем регоператор оказал услуг по утилизации мусора. Информацию об этом сообщил инсайдер, предоставив в редакцию отчет мэрии депутатам гордумы о работе Шуховского полигона.

В тарифе для населения заложен объем отходов в 2020 году, который утилизируют на «Шуховском полигоне», 152 870 тонн. Из этого объема 50 000 тонн курганцы не произвели. «Плановые данные [152 780 т.] были утверждены терсхемой и вошли в тариф. То есть регоператор собрал с людей за утилизацию мусора, которого нет, 14 млн рублей», — приводит данные инсайдер знакомый с ситуацией.

Из-за несоответствия в объемах мусора Шуховский полигон недополучил в 2020 году 36% от годовой валовой выручки. В 11 раз снизилась прибыль.

В компании «Чистый город» URA.RU прокомментировали, что масса твердых коммунальных отходов (ТКО), указанная в договоре с Шуховским полигоном, являлась плановой. «1 декабря 2020 года в терсхему обращения с отходами внесены изменения с учетом динамики изменения численности населения, являющегося основным образователем ТКО», — отметила замдиректора Наталья Фомина.

В отчете администрации Кургана о работе полигона при этом указано, что в январе 2021 года снова фиксируется отклонение от плана. Вместо 17 000 тонн оператор разместил 7 400 тонн.

На вопрос будет ли меняться тариф для населения в связи с изменением объемов, регоператор ответил: «Все решения, связанные с изменением тарифа, принимает уполномоченный орган исполнительной власти Курганской области». В пресс-службу правительства направлен запрос на эту тему. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство писало, что УФАС подала в суд из-за тарифов на вывоз мусора в Курганской области. Антимонопольщики считают, что в стоимость перевозки отходов могли войти необоснованные расходы.