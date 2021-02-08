К муниципальной реформе в ЯНАО присоединился еще один район

Депутаты Красноселькупского района поддержали муниципальную реформу Фото: пресс-служба думы Красноселькупского района

В администрации Красноселькупского района ЯНАО прошло заседание районной думы, в ходе которого депутаты поддержали инициативу создания муниципального округа путем объединения всех поселений в единый муниципальный округ. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба администрации района.

«Районные депутаты отметили, что изменение позволит сконцентрировать кадровые и административные ресурсы и повысить эффективность работы, а также исключить дублирование полномочий», — говорится в официальном сообщении. Если депутаты остальных поселений и жители района поддержат инициативу, то решение о создании муниципального округа направят на рассмотрение в законодательное собрание Ямала.

Аналогичные решения в ближайшие дни могут быть приняты в Ямальском и Приуральском районах, сообщили URA.RU источники, близкие к региональным органам власти. С инициативой перехода в статус муниципального округа также намерены выйти районные депутаты.

По словам собеседников, на местах убедились в эффективности новой системы. «Принцип „одно окно — одна власть“ и сохранение льгот мотивировали людей, тем более, что повальных сокращений в сельских администрациях не случилось. Ушла многоуровневая система — нет дублирования полномочий», — рассказывают инсайдеры агентства.

Таким образом, еще трем муниципалитетам, включая Красноселькупский, предстоит пройти одобрение депутатов сельских и районных дум, а также получить одобрение населения. Уже после этого вопрос будет рассмотрен региональным парламентом.

Ранее сообщалось, что статус муниципального округа уже получили Пуровский, Надымский и Тазовский районы. Таким образом единственным «неотформатированным» районом ЯНАОв ближайшее время останется Шурышкарский.