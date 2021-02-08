В Березниках девятилетнего ребенка выгнали в мороз из троллейбуса

Школьник около трех километров шел пешком в мороз без варежек Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Девятилетнего школьника из Березников (Пермский край) высадили из троллейбуса из-за отсутствия маски. Мальчик без варежек вынужден был идти домой несколько остановок пешком в тридцатиградусный мороз.

«Сегодня мой внук (9 лет) после тренировки сел в троллейбус № 7, ребенок выглядит намного младше, дал денег на проезд, но был без маски. На улице под 30, кондуктор начала его выгонять, водитель заступился, пусть доедет, ведь не бесплатно же. Но эта нелюдь выгнала ребенка из автобуса», — приводит слова Людмилы Бихе паблик ВКонтакте «ЧП Березники». Женщина утверждает, что ребенок после этого побоялся сесть в другой и шел пешком до своей остановки (около трех километров).

Троллейбусными перевозками в Березниках занимается муниципалитет. URA.RU попросило пресс-службу городской администрации прокомментировать инцидент. Там попросили направить запрос (направлен), который они обещали переадресовать муниципальному перевозчику.

URA.RU рассказывало, что аналогичный случай произошел в начале января в Перми. Тринадцатилетнего школьника из Закамска также высадили из автобуса из-за отсутствия маски. Тогда за ребенка вступилась детский омбудсмен, а в департаменте транспорта заявили об обязанности кондукторов отказывать в обслуживании пассажирам без маски.

Школьника из Березников высадили из троллейбуса в мороз Скрин: ЧП Березники, ВКонтакте