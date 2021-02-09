В ВОЗ раскрыли новую гипотезу происхождения короны

Эксперты ВОЗ неделю проработали в Ухане (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от животного через промежуточное звено. С таким заявлением по итогам расследования выступил глава миссии в ВОЗ в Ухане Питер Бен Эмбарек.

«Передача от животного к человеку через промежуточное звено является наиболее вероятной гипотезой происхождения коронавируса», — пишет ТАСС со ссылкой на Эмбарека. Ученый отметил, что версия лабораторного происхождения инфекции маловероятна. Теперь ВОЗ не будет учитывать версию об искусственном создании коронавируса в дальнейшем расследовании.

Эксперты ВОЗ приехали в Ухань, где была зафиксирована первая в мире вспышка коронавируса, в начале февраля, напоминает RT. Они посетили ряд важных объектов, в том числе рынок, на котором впервые был замечен вирус SARS-CoV-2.