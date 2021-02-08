Свердловские министры встретятся со студентами после митингов

Представители правительства Свердловской области будут ходить на встречи с активными студентами. О новом способе работы с молодежью рассказал вице-губернатор Сергей Бидонько на пресс-конференции в «Интерфакс».
По словам Сергея Бидонько, уже со следующей недели с руководством вузов планируют организовать встречи активных студентов с министрами и другими членами свердловского правительства. «Молодая аудитория — она самая продвинутая», — отметил Бидонько. Он предположил, что дискуссии могут получиться весьма горячими.
По данным источников агентства, такой формат встреч предложен руководству всех российских регионов. «Это ответ на протестную активность молодежи, попытка снизить градус напряжения», — объяснил инсайдер.
Ранее URA.RU сообщало, что Сергей Бидонько заявил о желании участвовать в праймериз «Единой России». Он не исключил, что выдвинется в Госдуму.
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