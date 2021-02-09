Володин отчитал Решетникова за «модные словечки»

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Мишустин в Кургане. Курган, решетников максим
Максим Решетников назвал Госдуму площадкой Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитал министра экономического развития Максима Решетникова за использование «модных словечек». Таким образом он отреагировал на его выступление в нижней палате.

«Максим Геннадьевич, это не площадка, это модное слово. Площадка у нас есть, где торги организуют», — обратился Володин к Решетникову. Председатель нижней палаты призвал главу Минэкономразвития быть ответственнее. «Упрощение такое, модные словечки. <…> А если вы продвинутые и все знаете, тогда обеспечьте темпы роста», — приводит слова Володина Pravda.ru

На заседании Госдумы Решетников зачитал доклад о поддержке малого и среднего бизнеса в России в условиях пандемии коронавируса. Также он заявил, что использовать механизм госрегулирования цен на широкий круг товаров по аналогии с лекарствами сегодня крайне опасно. Министр отметил, что на рост цен повлияла динамика валютного курса, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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