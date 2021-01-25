В проблемном челябинском городе сменилась власть

Верхний Уфалей лихорадит с момента остановки градообразующего предприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Сергей Тарасов избран главой города Верхний Уфалей в Челябинской области. Такое решение приняли 26 января депутаты городского собрания.

«По итогам конкурса к выборам были допущены Тарасов и Сергей Плеханов. Оба они ранее работали вице-мэрами Верхнего Уфалея и имеют опыт соответствующей работы. Все 19 депутатов проголосовали за Тарасова», — рассказали URA.RU в собрании.

Тарасов вернулся в родной город из Свердловской области после того, как в Верхнем Уфалее сорвался первый тур выборов. Народные избранники отказались поддержать кандидатуру депутата Тракторозаводского района Челябинска Романа Муратчина, которого прочили в сменщики мэра Веры Усковой.

Верхний Уфалей — один из самых проблемных муниципалитетов региона. Население раздражено постоянными коммунальными авариями и высоким уровнем безработицы, который не удается преодолеть после остановки градообразующего предприятия «Уфалейникель».