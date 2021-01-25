25 января 2021

В проблемном челябинском городе сменилась власть

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первомай в Челябинске. Челябинск, верхний уфалей
Верхний Уфалей лихорадит с момента остановки градообразующего предприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Конкурсы на глав в Челябинской области

Сергей Тарасов избран главой города Верхний Уфалей в Челябинской области. Такое решение приняли 26 января депутаты городского собрания.

«По итогам конкурса к выборам были допущены Тарасов и Сергей Плеханов. Оба они ранее работали вице-мэрами Верхнего Уфалея и имеют опыт соответствующей работы. Все 19 депутатов проголосовали за Тарасова», — рассказали URA.RU в собрании.

Новость по теме
Инсайд: в Челябинской области нашли главу для проблемного города

Тарасов вернулся в родной город из Свердловской области после того, как в Верхнем Уфалее сорвался первый тур выборов. Народные избранники отказались поддержать кандидатуру депутата Тракторозаводского района Челябинска Романа Муратчина, которого прочили в сменщики мэра Веры Усковой.

Верхний Уфалей — один из самых проблемных муниципалитетов региона. Население раздражено постоянными коммунальными авариями и высоким уровнем безработицы, который не удается преодолеть после остановки градообразующего предприятия «Уфалейникель».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...