Росстат заявил о сотнях смертей курганцев от COVID за месяц

Росстат сообщил о 219 смертях от COVID в Курганской области в декабре 2020 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Курганской области в декабре 2020 года от COVID умерли 219 человек. Такие данные приводит Росстат. При этом сайт стопкоронавирус.рф (официальный интернет-ресурс для информирования россиян по вопросам коронавируса) за аналогичный период сообщал о 51 смерти от COVID-19.

По данным Росстата, в декабре 2020 года коронавирус стал основной причиной смерти для 219 жителей Курганской области. В среднем — семь смертей в день. Помимо этого, 81 человек, зараженный COVID-19, умерли от сопутствующих заболеваний. Более свежие данные Росстатом еще не опубликованы.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в декабре 2020 года в Курганской области от коронавируса умер 51 человек. Максимальная дневная смертность зафиксирована 19,25 и 29 декабря (по шесть случаев). С 1 по 10 декабря не было зарегистрировано ни одной смерти от COVID. Всего с начала пандемии, по данным стопкоронавирус.рф, от COVID умерло 223 жителя региона.

URA.RU запросило в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID информацию о причинах расхождения в статистике. На момент публикации ответ не поступал. В ноябре данные Росстата и сайта стопкоронавирус.рф по смертности от COVID в Курганской области также отличались в несколько раз. Региональные власти тогда объяснили расхождения техническим сбоем при внесении информации на сайт.

Ранее URA.RU сообщало, что в декабре 2020 года в Курганской области умерли 1493 человека. Это в 1,5 раза больше, чем в декабре 2019 года (986 смертей).