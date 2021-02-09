Юлия Савичева раскрыла, почему покинула лейбл Максима Фадеева

Юлия Савичева вспомнила о том, как уходила с лейбла Максима Фадеева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Юлия Савичева в 2018 году решила уйти с лейбла музыкального продюсера Максима Фадеева MALFA из-за того, что сотрудники компании настраивали его против нее. Она назвала этот лейбл «адским логовом».

«Сначала это было отдаление, потом холодок, сменившийся раздражительностью. Каждая наша беседа для меня заканчивалась чувством вины, со временем оно меня уже не покидало. Миллион раз думала о том, что я могла сделать такого ужасного, что вызывало в нем эти эмоции. Только спустя время поняла, что происходит. Меня буквально выдавливали люди, которые его окружали, и делали это всеми возможными и невозможными способами», — сказала Савичева в интервью изданию «7 дней». Со временем Фадеев стал раздражительно относится к самой артистке, вспоминает она

По ее словам, сотрудники лейбла оболгали Савичеву. При этом к самому Фадееву она относится с теплотой, однако, саму компанию певица считает «адским логовом».

Максим Фадеев заявил о расторжении контрактов со всеми артистами Malfa в конце октября 2019 года. В мае продюсер закрыл лейбл в мае 2020 года из-за «системного воровства». Оказалось, что из студии регулярно пропадало оборудование. Сам продюсер назвал адом последние пять лет своей жизни.