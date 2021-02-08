Пермяки нашли проблему в новом способе оплаты проезда в автобусах

Валидаторы не принимают карты некоторых банков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новые валидаторы, заработавшие в общественном транспорте Перми в тестовом режиме, не принимают к оплате карты ряда банков. О этом рассказала жительница города Юлия Чащина в группе «Пермский трамвай/автобус» во «Вконтакте». По словам женщины, проблемы с оплатой проезда возникли в автобусе маршрута №4.

«В 4 маршруте на меня накричала проверяющая: „как вам наглость позволяет ездить бесплатно“. Объясняю ей, что подойдет кондуктор, и я заплачу, [потому что] ваш аппарат (валидатор) не читает карты ВТБ, разберитесь», — написала Чащина. Она отметила, что пыталась решить проблему, дозвониться до отдела по работе с банковскими картами МКУ «Гортранс», но на ее звонок никто не ответил.

В пресс-службе администрации Перми URA.RU подтвердили, что валидаторы могут принимать к оплате не все банковские карты, поскольку работают в тестовом режиме. «Валидаторы считывают карты большинства крупных банков, однако карты небольших финансовых организаций, действительно, могут не считываться. В таком случае оплатить проезд можно у кондуктора», — пояснили в администрации города.

Новая система оплаты проезда заработала на трех городских маршрутах с 1 февраля в рамках продолжающейся масштабной транспортной реформы, о которой подробно рассказывало URA.RU. В рамках эксперимента предполагается поэтапный отказ от кондукторов на автобусных маршрутах №4 и №80, а также трамвайном маршруте №6.