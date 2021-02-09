В России хотят изменить правила отсрочки для призывников

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Призывники в Областном Сборном Пункте «Егоршино». Свердловская область, Артемовский, армия, призывники, окулист, призывник, медицинская маска, защитная маска, медкомиссия, проверка зрения, офтальмолог, призывная кампания, маска на лицо, медицинский осмотр, covid19, коронавирус, сборный пункт
Региональная призывная комиссия будет определять основания и правильность предоставления отсрочки и освобождения от службы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Региональным призывным комиссиям могут позволить самостоятельно определять основания для предоставления отсрочки и освобождения от военной службы. Соответствующий законопроект был принят в Госдуме в первом чтении.

«Законопроект разработан Минобороны для совершенствования законодательства в области предоставления гражданам отсрочек от призыва на службу и освобождения от нее по состоянию здоровья», — пишет «Парламентская газета», ссылаясь на замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Отмечается, что в оборонном ведомстве также хотят снизить коррупционные риски при медосвидетельствовании призывников.

Согласно документу, региональная призывная комиссия будет определять основания и правильность предоставления отсрочки и освобождения от службы. Но еще хотят ввести правило, что если эта призывная комиссия не может самостоятельно определить годность призывника, то его могут направить на контрольное медицинское обследование в государственные медорганизации, перечень из которых должен будет определить глава региона. Кроме того в Минобороны хотят ввести обязательный дополнительный медосмотр призывников непосредственно перед отправкой на место службы.

В 2021 году призывников ожидают два периода призыва: весной и осенью. Весенний призыв начинается 1 апреля и заканчивается 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря. Осенью прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве 128 тысяч человек, напоминает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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