В России хотят изменить правила отсрочки для призывников

Региональная призывная комиссия будет определять основания и правильность предоставления отсрочки и освобождения от службы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Региональным призывным комиссиям могут позволить самостоятельно определять основания для предоставления отсрочки и освобождения от военной службы. Соответствующий законопроект был принят в Госдуме в первом чтении.

«Законопроект разработан Минобороны для совершенствования законодательства в области предоставления гражданам отсрочек от призыва на службу и освобождения от нее по состоянию здоровья», — пишет «Парламентская газета», ссылаясь на замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Отмечается, что в оборонном ведомстве также хотят снизить коррупционные риски при медосвидетельствовании призывников.

Согласно документу, региональная призывная комиссия будет определять основания и правильность предоставления отсрочки и освобождения от службы. Но еще хотят ввести правило, что если эта призывная комиссия не может самостоятельно определить годность призывника, то его могут направить на контрольное медицинское обследование в государственные медорганизации, перечень из которых должен будет определить глава региона. Кроме того в Минобороны хотят ввести обязательный дополнительный медосмотр призывников непосредственно перед отправкой на место службы.

В 2021 году призывников ожидают два периода призыва: весной и осенью. Весенний призыв начинается 1 апреля и заканчивается 15 июля, осенний — с 1 октября по 31 декабря. Осенью прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве 128 тысяч человек, напоминает «Национальная служба новостей».