Ефремов: адвокат Пашаев предлагал купить свидетелей для суда

Эльман Пашаев заявил, что Михаил Ефремов не мог знать о покупке свидетелей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев предлагал актеру Михаилу Ефремову купить свидетелей для суда по делу о смертельном ДТП. Об этом артист заявил во время допроса в полиции.

«Есть такие люди, которые могут сказать на суде, что тебя в машине не было», — приводит слова Ефремова Mash. Пашаев засомневался, что артист мог дать такие показания, так как они бы сделали его соучастником. «Да и откуда ему знать, что их могли подкупить — он же под домашним арестом сидел», — подчеркнул адвокат.

Полиция Москвы завела три уголовных дела в отношении свидетелей, которые подозреваются в даче заведомо ложных показаний в Пресненском районном суде во время процесса над Ефремовым. Также полиция проверит Пашаева на подстрекательство к лжесвидетельствованию. Актер стал виновником смертельного ДТП. Ефремов в нетрезвом виде выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров скончался в больнице. Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Позднее суд снизил срок до 7,5 лет, передает телеканал 360.