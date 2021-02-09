Ефремов: адвокат Пашаев предлагал купить свидетелей для суда

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Спектакль
Эльман Пашаев заявил, что Михаил Ефремов не мог знать о покупке свидетелей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев предлагал актеру Михаилу Ефремову купить свидетелей для суда по делу о смертельном ДТП. Об этом артист заявил во время допроса в полиции.

«Есть такие люди, которые могут сказать на суде, что тебя в машине не было», — приводит слова Ефремова Mash. Пашаев засомневался, что артист мог дать такие показания, так как они бы сделали его соучастником. «Да и откуда ему знать, что их могли подкупить — он же под домашним арестом сидел», — подчеркнул адвокат.

Полиция Москвы завела три уголовных дела в отношении свидетелей, которые подозреваются в даче заведомо ложных показаний в Пресненском районном суде во время процесса над Ефремовым. Также полиция проверит Пашаева на подстрекательство к лжесвидетельствованию. Актер стал виновником смертельного ДТП. Ефремов в нетрезвом виде выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров скончался в больнице. Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Позднее суд снизил срок до 7,5 лет, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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