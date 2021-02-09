Ученые предупредили об опасной погоде в 12 регионах России

В 12 регионах Южного, Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов ожидается опасная погода. Об этом заявили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
«Специалисты института прогнозируют с высокой вероятностью возникновение ЧС и происшествий, связанных с нарушением систем жизнеобеспечения населения Камчатского края, Магаданской области, республик Крым и Адыгея, Краснодарского края и всей территории Северо-Кавказского федерального округа», — цитирует сообщение РИА «Новости». При этом ученые порекомендовали сотрудникам Росгидромета оперативно информировать власти об ухудшении погодных условий для принятия необходимых мер.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям Свердловской области аномальный холод. Ожидается, что температура воздуха будет на 7-10 градусов ниже нормы. Ночью синоптики обещают похолодание до -30, -35 градусов. Также по словам Вильфанда, в России увеличивается высота снежного покрова, из-за чего не стоит ожидать прихода ранней весны
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