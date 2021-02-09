Аналитики: Wi-Fi роутер опасен для здоровья

Электромагнитное излучение домашних Wi-Fi роутеров может оказывать негативное влияние на человека. Поэтому их лучше ставить в определенных местах, считает глава лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.
«Чтобы избежать вредных последствий от воздействия электромагнитного излучения роутера <…> Не надо размещать роутер на рабочем столе. Излучение роутер создает в радиусе трех метров, а значит, будет постоянно влиять на человека», — объясняет Ястребцев в интервью радио Sputnik.
Также плохо если роутер находится в спальне или изголовье кровати, уточнил эксперт. Так он может повлиять на головной мозг. Соединение станет не намного хуже, но зато влияние электромагнитного излучения снизится. Лучше всего ставить роутер в нежилых помещениях, к примеру, в коридоре. При установке прибора стоит соблюдать одно правило — до жилых помещений дома нужно оставлять два-три метра. Также для снижения вреда от роутера его нужно выключать на ночь.
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