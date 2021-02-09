09 февраля 2021

Аналитики: Wi-Fi роутер опасен для здоровья

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Роза. Челябинск., интернет, роутер, вай фай
Wi-Fi роутеры могут плохо влиять на мозг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Электромагнитное излучение домашних Wi-Fi роутеров может оказывать негативное влияние на человека. Поэтому их лучше ставить в определенных местах, считает глава лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

«Чтобы избежать вредных последствий от воздействия электромагнитного излучения роутера <…> Не надо размещать роутер на рабочем столе. Излучение роутер создает в радиусе трех метров, а значит, будет постоянно влиять на человека», — объясняет Ястребцев в интервью радио Sputnik.

Также плохо если роутер находится в спальне или изголовье кровати, уточнил эксперт. Так он может повлиять на головной мозг. Соединение станет не намного хуже, но зато влияние электромагнитного излучения снизится. Лучше всего ставить роутер в нежилых помещениях, к примеру, в коридоре. При установке прибора стоит соблюдать одно правило — до жилых помещений дома нужно оставлять два-три метра. Также для снижения вреда от роутера его нужно выключать на ночь.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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