14 августа 2020

Россиянам подсказали, как снизить вред от Wi-Fi-роутера дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Роза. Челябинск., интернет, роутер, вай фай
Роутер нужно располагать в прихожей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Wi-Fi-роутер советуют размещать подальше от спального места и выключать его на ночь. Такие рекомендации дал директор института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев.

«Электромагнитное излучение исходит от роутера, который раздает интернет», — отметил эксперт агентству «Прайм».

Однако он подчеркнул, что пока что ни одна международная медицинская организация не подтвердила опасность излучений Wi-Fi-роутера. При этом владельцам мощных роутеров он посоветовал переместить устройства в прихожую, лучше всего — выключать роутер на ночь.

В конце июня сообщалось, что в России изобрели сверхбыстрый роутер для передачи данных в стандарте 6G. В новой системе используются два последовательных импульса. Для легкости кодирования данных эти импульсы должны быть растянуты во времени — для решения этой задачи ученые решили использовать специальные волноводы, которые обычно применяются для работы в микроволновом диапазоне. При использовании указанной схемы увеличивается число спектральных каналов в сигнале, что позволяет «зашить» большее количество информации.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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