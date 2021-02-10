Пушков назвал преемника Байдена на посту президента США

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Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
По мнению Алексея Пушкова, новым президентом США станет вице-президент Камала Харрис Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Преемником президента США Джо Байдена станет вице-президент Камала Харрис. Об этом заявил представитель Совфеда РФ от Пермского края Алексей Пушков.

«В 2025-м Белый дом уже в качестве президента войдет Камала Харрис», — написал Пушков. По его словам, сценарий, при котором на следующих президентских выборах победу снова одержит кандидат от демократической партии возможен в случае раскола республиканцев и, как следствие, потери любых шансов на победу в 2024 году.

Сенатор также подчеркнул, что к расколу в республиканской партии может привести импичмент бывшему президенту США Дональду Трампу. Однако он пока «не вырисовывается», — резюмировал Пушков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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