Дочка «РУСАЛа» на Урале заплатит треть миллиарда за вред природе

Претензии касались условий хранения солей на открытом складе бокситов в Краснотурьинске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арбитражный суд Свердловской области обязал Сибирско-Уральскую алюминиевую компанию («СУАЛ», входит в структуру компании «РУСАЛ») заплатить штраф в 291 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Instagram.

«Судом было вынесено решение: компания должна выплатить государству 291 млн рублей. С 2015 года „СУАЛ“ избегал своих обязательств по плате за негативное воздействие на окружающую среду. Компания намеренно затягивала судебный процесс. И за эти пять лет государство потеряло миллионы рублей. Не говоря уже о том, сколько сил и человеческих ресурсов было отдано этому делу», — уточнила Радионова.

Департамент Росприроднадзора по УрФО подал иск к Богословскогому алюминиевому заводу (филиал «БАЗ-СУАЛ») в августе 2015 года. По версии ведомства, компания несанкционированно размещала отходы производства и потребления на территории открытого склада бокситов в Краснотурьинске. Позже из-за вновь открывшихся обстоятельств дело было отправлено на новое рассмотрение. В 2018 году суд отклонил иск Росприроднадзора, но после пересмотра иска в нескольких инстанциях семнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил требования в полном объеме. Итоговое решение в конце 2020 года вынес Верховный суд РФ.

«Верховный суд РФ определил: отказать Уральскому межрегиональному управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Росприроднадзору в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ», — говорится в определении.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе компании не удалось. Там пообещали ответить позднее.

В Свердловской области у компании «РУСАЛ» открыто пять предприятий: Североуральский бокситовый рудник (Североуральск), Уральская фольга (Михайловск), Богословский алюминиевый завод (Краснотурьинск), Уральский алюминиевый завод и «Кремний-Урал» (оба в Каменске-Уральском).