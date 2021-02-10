«Роскачество» предупредило россиян о мошенниках в Telegram

Рост Telegram приведет к приходу мошенников на платформу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Пользователи Telegram могут столкнуться с интернет-мошенничеством из-за резкого прироста аудитории мессенджера. Об этом сообщает портал «Роскачество».

«На фоне массового прихода в Telegram новой аудитории, следует ожидать повышенной активизации мошенников », — заявил замруководителя «Роскачества» Илья Лоевский. Так же он отметил, что никакие защитные механизмы платформы не спасут, если человек сам поддастся на уловки преступников.

С начала года к Telegram присоединилось 70 миллионов новых пользователей. Связано это с растущим недовольством аудитории к традиционным соцсетям и мессенджерами.