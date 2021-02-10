«Роскачество» предупредило россиян о мошенниках в Telegram

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Москва, интернет, сеть, клавиатура, всемирная сеть, руки, ноутбку, удаленка, заставка, клавиатура компьютера
Рост Telegram приведет к приходу мошенников на платформу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Пользователи Telegram могут столкнуться с интернет-мошенничеством из-за резкого прироста аудитории мессенджера. Об этом сообщает портал «Роскачество».

«На фоне массового прихода в Telegram новой аудитории, следует ожидать повышенной активизации мошенников », — заявил замруководителя «Роскачества» Илья Лоевский. Так же он отметил, что никакие защитные механизмы платформы не спасут, если человек сам поддастся на уловки преступников.

С начала года к Telegram присоединилось 70 миллионов новых пользователей. Связано это с растущим недовольством аудитории к традиционным соцсетям и мессенджерами.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...