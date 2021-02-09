Фотографии школьной еды разместили в соцсестях нескольких районов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители нескольких районов и муниципальных округов Курганской области опубликовали 9 и 10 февраля в соцсетях фотографии со школьной едой. Авторы постов положительно отзывались о ее качестве. Ранее губернатор региона Вадим Шумков рассказал о поступающих жалобах на качество школьного питания.

«По поручению департамента образования и науки Курганской области сегодня в двух образовательных организациях (МКОУ СОШ №3, МКОУ „Карачельская СОШ“) проведен внеплановый родительский контроль горячего питания школьников», — рассказали 10 февраля на своей странице в соцсети представители администрации Шумихинского муниципального округа. Они отметили, что члены комиссии оценили хорошую работу сотрудников школьных столовых.

9 февраля фотографии школьной еды были опубликованы в группах «Типичный Катайск» и «Подслушано Сафакулево» той же соцсети. «КСШ №1. Фото пересланное родителями второклассников, показать, как их детей кормят. Прекрасно кормят», — написала пользователь Татьяна Меньшикова. «Столы и стулья приглашают поудобнее устроиться и отведать очень вкусные блюда. А доброжелательные повара и работники столовой помогают ребятам накрывать столы», — написала председатель родительского комитета Сафакулевской школы Юлия Яхина.

Ранее Вадим Шумков призвал не заниматься питанием школьников тех, у кого «вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести — заветренная несвежая сосиска». 10 февраля он поручил дважды в неделю проверять качество питания учащихся всех школ региона.

Еда в школе Шумихинского муниципального округа Фото: соцсеть «ВКонтакте» «Администрация Шумихинского муниципального округа»

Так, по данным пользователей, кормят детей в Катайской средней школе №1 Фото: соцсеть «ВКонтакте» «Типичный Катайск»

Столовая в Школе села Сафакулево Фото: соцсеть «ВКонтакте» «Подслушано Сафакулево»