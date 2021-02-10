В России приостановили лунную программу

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Клипарт. Официальный сайт «Роскосмос». Екатеринбург, ракета, ракета-носитель, протон м
Разработчик приостановил создание российской ракеты для полетов на луну (Архивное фото) Фото: Официальный сайт «Роскосмос»

Россия приостановила стройку ракеты-носителя для полетов на Луну. Об этом сообщил разработчик летательного аппарата.

«Создание российской сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне приостановлено, ее технический облик определят к середине года», — уточняет РИА «Новости». На разработку проекта носителя «Енисей» 16 января был заключен контракт на 1,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что Россия готовит высадку космонавтов на Луну. Кроме того, в РФ уже разработали прибор, который поможет искать полезные ископаемые на Луне и Марсе, пишет RT. При этом Россию исключили из программы строительства окололунной станции, напоминает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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