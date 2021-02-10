Операция прошла с участием ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Задержание начальника колонии в Невьянске Свердловской области прошло с участием оперативников областного управления ФСБ России и сотрудников управления собственной безопасности регионального управления ФСИН. Подробности URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области

«Следственным отделом по Невьянску возбуждено уголовное дело в отношении начальника ФКУ ИК-46 и второго фигуранта. В зависимости от роли каждого, они подозреваются в совершении преступлений по п.„в“ ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и п.„б“ ч.3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере)», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. Он уточнил что за наиболее тяжкое из названных преступлений фигурантам грозит 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

«По версии следствия, подозреваемый начальник исправительного учреждения неоднократно получал через посредника взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе от ряда осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в этом учреждении. Факты выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативниками областного управления ФСБ России совместно с сотрудниками управления собственной безопасности регионального управления ФСИН», — сообщили в СК. Расследование дела продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Невьянске Свердловской области по подозрению в получении взятки задержан начальник ИК-46 Дмитрий Мельников. В приемной Мельникова сообщили, что он отстранен от должности, его обязанности выполняет заместитель Дмитрий Хазов.