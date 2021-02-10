Суд запретил отцу Сергию защищать построенный им монастырь

Участвовать в судебных разбирательствах о судьбе имущества обители опальный священник не сможет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Арбитражный суд Свердловской области запретил экс-схиигумену Среднеуральского женского монастыря отцу Сергию (Николаю Романову) участвовать в судебных разбирательствах о судьбе имущества построенной им обители. Такое решение приняла судья Елена Высоцкая, передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Отказать в удовлетворении ходатайства Романова Николая Васильевича участвовать в судебном разбирательстве в качестве третьего лица», — огласила свое решение судья Елена Высоцкая. Аналогичное решение принято и в ответ на просьбу монахинь обители участвовать в судебных заседаниях. С таким ходатайством выступала адвокат Анастасия Харисанова, которая представляет интересы 10 монахинь (трое из них явились в суд). По их словам, они должны иметь возможность участвовать в судебном споре, так как проживают прямо в храме «Спорительница хлебов», который Екатеринбургская епархия требует признать своей собственностью. В здании храма расположено 24 кельи.

Однако юрист епархии активно возражал против этого, заявив, что насельницы, проживающие до сих пор в обители, зависимы от отца Сергия и нарушают указания РПЦ в лице епархии. «Все монахини, проживающие на территории монастыря, переведены в другие обители. Нарушение этого распоряжения является нарушением церковных правил», — заявил в суде юрист епархии Артем Клименко.

Ранее адвокат Светлана Герасимова, представляющий интересы Среднеуральского женского монастыря, попросила суд привлечь отца Сергия к разбирательству, так как, по ее мнению, именно он является застройщиком обители. В доказательство юрист предоставила документ — удостоверение от архиепископа Викентия, по которому Романов был назначен «строителем монастыря». Экс-схиигумен Сергий (Романов) на данный момент отлучен от церкви и находится в СИЗО по ряду обвинений.