Адвокаты настаивают, что Сергий как застройщик монастыря должен участвовать в суде по имуществу обители Фото: С канала Всеволода Могучего на YouTube

новость из сюжета Дело отца Сергия

Экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Романов), отлученный от церкви и находящийся в СИЗО по ряду обвинений, начал судебный спор за имущество построенной им обители. Ходатайство о привлечении его к арбитражному процессу заявила адвокат Светлана Герасимова, передает из суда корреспондент URA.RU.

Герасимова попросила суд привлечь отца Сергия к разбирательству, так как, по ее мнению, именно он является застройщиком обители. В доказательство юрист представил документ — удостоверение от архиепископа Викентия, по которому Романов был назначен «строителем монастыря». По ее словам, имеется масса других доказательств (в том числе показания игуменьи Варвары Крыгиной) о том, что отец Сергий строил монастырь на деньги, пожертвованные ему духовными чадами, и свои личные средства. «Прошу привлечь Романова к судебному заседанию и отложить рассмотрение до его ознакомления с материалами дела», — заявила Герасимова.

Представитель епархии — старший юрисконсульт юридической службы Артем Клименко возражал против ходатайства адвоката старца. Юрист епархии пояснил, что отец Сергий строил монастырь (и этих заслуг никто не умаляет), но не как физического лицо, а как священник Русской православной церкви, действуя от имени епархии.

Ответчик по делу (администрация Среднеуральска), а также третьи лица (представители управления Росреестра по Свердловской области и регионального минприроды) не стали занимать ничьей позиции, оставив решение на усмотрение суда. Суд взял паузу, назначив следующее заседание на 10 февраля.

Иск о признании зданий и имущества монастыря собственностью РПЦ был заявлен Екатеринбургской епархией и рассматривается сейчас в Свердловском арбитражном суде. Накануне стало известно о регистрации новой религиозной организации «Среднеуральский женский монастырь…», созданной епархией. Ее руководителем стала игуменья Варвара (Крыгина), сбежавшая из обители прошлой весной из-за конфликта с отцом Сергием.

Удостоверение, что архиепископ Викентий назначил Сергия строителем обители «Спорительница хлебов» Фото: представлено стороной защиты отца Сергия