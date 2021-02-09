Противник мэра Ишима планирует стать депутатом облдумы

Ишимский активист Владимир Воронин намерен получить областного депутата Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Активист из Ишима Владимир Воронин рассматривает возможность стать депутатом Тюменской облдумы в 2021 году. Об этом он написал в соцсетях. Общественник известен обвинениями в адрес главы города Федора Шишкина в превышении служебных полномочий.

«Мне пришла в голову интересная мысль — выставить свою кандидатуру на выборах в областную думу», — написал Воронин. По его словам, мандат нужен ему, чтобы обладать правом депутатского запроса в органы власти и тем самым решать проблемы избирателей.

«Если избиратели меня поддержат, а учителя, которых я не так давно защищал в их борьбе против руководителей, которые хотели за счет их решить свои проблемы, откажутся переписывать бюллетени на избирательных участках, то у меня появится шанс выиграть выборы», — оценил свои шансы активист. На вопрос корреспондента URA.RU, будет ли Воронин выдвигаться от какой-либо партии, общественник ответил, что он беспартийный. Выборы в региональный парламент намечены на 19 сентября.

Ранее Воронин обвинил Шишкина и его заместителя Бориса Долженко в превышении служебных полномочий. По словам Воронина, ишимские власти обязали учителей местных школ проводить проверку частных домов на предмет противопожарной безопасности. Он считает, что чиновники не имели права отдавать подобных распоряжений, поскольку это работа пожарных.