Власти Курганской области придумали, как побороть дефицит кадров

В Кургане центр занятости будет компенсировать работодателям затраты на переезд сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новая программа по привлечению квалифицированных специалистов из других регионов начнет действовать в Курганской области в 2021 году. Приоритет будут отдавать инженерно-техническим кадрам, работникам сельского хозяйства и медработникам, сообщает пресс-служба курганского губернатора.

«Центр занятости компенсирует затраты предприятий на транспортные расходы, связанные с переездом нового сотрудника и членов его семьи, обустройство на новом месте жительства, оплату детского сада, аренду жилья, обучение или подтверждение квалификации и оплату дополнительно социального пакета», — говорится в сообщении. Участие в программе уже подтвердили предприятия «Курганприбор», «Курганмашзавод», «Кургансемена» и «Курганские прицепы», уточняют в правительстве.

«Безусловно, в приоритете будет компенсация затрат на переезд высококвалифицированных инженерно-технических кадров, работников сельского хозяйства, специалистов в области медицины, в которых нуждается регион», — цитирует пресс-служба начальника главного управления по труду и занятости населения региона Игоря Ксенофонтова. На эти цели с 2021 по 2023 годы Курганская область получит шесть миллионов рублей из федерального бюджета. Специалисты, которые переедут в регион, также получат до 500 тысяч рублей на строительство дома, до 300 тысяч рублей на возмещение первого взноса по ипотеке и ряд других мер поддержки.

На начало 2021 года в Кургане числилось почти 11 тысяч безработных. За год их число выросло более чем в семь раз. В других районах области число безработных также увеличилось.