Тюменскую компанию отстранили от ремонта курганского горсада

Компания из Тюмени недоделала ремонт горсада в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские власти отказались работать с тюменской компанией ООО «КВН», которая ремонтировала горсад. Однако тюменцы не согласились с расторжением контракта и подали в суд. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«„КВН“ обратилось с ходатайством о принятии обеспечительных мер в виде приостановления рассмотрения Курганским УФАС обращения МКУ „УДХиБ“ [управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана] о включении в реестр недобросовестных поставщиков информации об ООО „КВН“», — указано в документах суда. При этом Арбитражный суд заявителю отказал.

В открытых данных содержится информация, что «КВН» исполнила работы на 21 млн рублей (оплачено) вместо 27,3 млн рублей (сумма контракта). Договор был заключен 1 сентября 2020 года. Работы по демонтажу старых и строительству новых дорожек компания должна была выполнить к 15 ноября 2020 года, но не успела. В этой связи власти Кургана в декабре расторгли договор и выставили штраф за просрочку и некачественные работы в сумме более 1,4 млн рублей.

В пресс-службе мэрии URA.RU подтвердили, что, в соответствии с действующим законодательством, контракт был расторгнут. Подрядчик не выполнил в установленный срок объемы, предусмотренные контрактом, уточнили там.

Недавно стало известно, что «КВН» будет делать набережную реки Тобол в Кургане. Организация стала исполнителем контракта, так как единственная подала заявку на участие в аукционе. Благоустройство набережной реки Тобол будет проводиться от ул. Кирова до ул. Ленина и от ул. Ленина до дома № 97 по ул. Климова. Сумма, которую на эти цели выделяет бюджет Кургана, составляет около 24 млн рублей. Работы при этом надо выполнить к 20 апреля 2021 года.

Получить комментарии руководства компании «КВН» URA.RU не удалось. Номера телефонов, указанные в открытом доступе, не работают.