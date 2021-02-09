Совет Федерации согласовал нового прокурора Пермского края

Павел Бухтояров стал на шаг ближе к назначению на должность главного прокурора Прикамья Фото: Софья Сандурская © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Профильные комитеты Совета Федерации одобрили кандидатуру Павла Бухтоярова на должность прокурора Пермского края. Информация опубликована на сайте Совфеда. Всего сенаторы рассмотрели кандидатуры на должность прокуроров пяти субъектов РФ.

«Рассмотрена кандидатура […] Павла Бухтоярова — на должность прокурора Пермского края. Все представленные кандидатуры были поддержаны», — приводятся на сайте слова главы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.

Письмо о результатах консультаций будет направлено Советом Федерации президенты России Владимиру Путину. Ранее глава государства предложил кандидатуру Бухтоярова на должность прокурора Прикамья.

Бухтояров является уроженцем Красноярска. С 2012 года он возглавлял прокуратуру Кемеровской области. Источники URA.RU отмечали, что надзорное ведомство в Пермском крае ждут кадровые чистки после прихода Бухтоярова. Ожидается, что новый прокурор края усилит работу по борьбе с коррупцией.