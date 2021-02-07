Новый прокурор Пермского края начнет с показательной зачистки

В прокуратуре Пермского края готовятся к приезду нового руководителя Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

От нового прокурора Пермского края ждут показательных отставок в рядах пермского надзорного ведомства. Таким мнением с URA.RU поделились источники в политтусовке региона. Ожидается, что в ближайшее время прокурором региона станет Павел Бухтояров, кандидатуру которого предложил президент РФ Владимир Путин.

«После столь стремительной отставки [экс-прокурора Пермского края Андрея] Юмшанова „в никуда“ есть ощущение, что также на гражданку будут отправлены и другие работники прокуратуры», — сообщил URA.RU источник из политтусоки края. Другой собеседник URA.RU в исполнительных органах власти региона полагает, что новый прокурор займется в первую очередь темой экологии и, соответственно, инициирует в этой части массу проверок различных предприятий.

Источник агентства, близкий к краевой власти, сообщил, что от главы надзорного ведомства ждут усиления работы по борьбе с коррупцией. «Ждем активизации работы по надзору за соблюдением действующего законодательства», — пояснил инсайдер.

В региональном надзорном ведомстве ждут, что назначения нового руководителя в феврале, сообщил URA.RU источник, близкий к прокуратуре. В пресс-службе ведомства от комментариев возможного назначения воздержались.

URA.RU рассказывало, что Путин направил в Совет Федерации представление, где предложил обсудить кандидатуру Бухтоярова на должность прокурора Пермского края. Консультации по главе надзорного ведомства пройдут 9 февраля. Сейчас Бухтояров занимает должность прокурора Кемеровской области. Всего в прокуратуре края до конца года ждут трех новых руководителей.