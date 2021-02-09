Инсайд: чего ждать от нового главы Росгвардии ХМАО

Источники предрекают кадровые перестановки и еще большую закрытость структуры от общественности Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Новый глава управления Росгвардии по ХМАО Евгений Симаков еще сильнее оградит ведомство от внимания общественности, а также ослабит влияние офицеров из так называемой «группы ОМОНа» на работу ведомства. Такое предположение URA.RU высказал источник в югорской Росгвардии.

«[Бывший глава Росгвардии ХМАО Евгений] Федоткин, будучи выходцем из „особистов“ (Федоткин с 1994 по 2016 годы служил в Нижневартовском и Сургутском ОМОНе — прим. ред), поддерживал развитие родной для него структуры, лоббируя, например, строительство базы в Ханты-Мансийске. После того, как руководителем стал Симаков, об этом можно забыть, как и об открытости структуры», — добавил источник агентства.

По мнению инсайдера, пошатнулись и позиции замначальника управления Росгвардии по Югре Павла Бадина, который был назначен на эту должность в 2018 году. Его с Федоткиным связывали личные отношения, налаженные во время службы в ОМОНе Сургута. «Возможно, Федоткин устроит Бадину переезд в Тюмень, но ему самому еще нужно обустроиться», — говорит инсайдер, добавляя, что не исключено также, что Федоткин и Симаков в скором времени получат звания генерал-майоров.

Собеседник агентства также поделился информацией о том, что Симаков во время службы в Тюмени больше внимания уделял вневедомственной охране, а значит, именно в этом направлении службы грядут изменения. «Скорей всего, Бадина он поменяет на кого-то из вневедомственной охраны, тем самым ослабив „группу ОМОНа“ ХМАО, а что касается общения с журналистами, то это что-то из ряда вон выходящее для Симакова», — заключает источник. В пресс-службе управления Росгвардии ХМАО не стали комментировать инсайдерскую информацию URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что Симаков прибыл в Ханты-Мансийск и уже представлен личному составу силового ведомства. Чтобы представить Симакова, в регион прилетел заместитель командующего Уральским округом войск национальной гвардии Дмитрий Хромченко.