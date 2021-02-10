Пользователи социальных сетей не приняли манифест режиссера Константина Богомолова «Похищение Европы». В Twitter россияне назвали графоманским заявление художественного руководителя Театра на Малой Бронной и пришли к выводу, что он совершенно не разбирается в темах, которые поднял.
Манифест Богомолова опубликован на сайте издание «Новая газета». В тексте режиссер рассуждает о проблемах современной Европы. «Какой-то очень странный манифест. Подхватил довольно старую идею <…> и как-то неуклюже натянул ее на сегодняшние события», — написал пользователь с ником Cathy Cordemans.
Комик Александр Долгополов предложил свое название для манифеста режиссера
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Морячок Бабай написал экспресс-рецензию на манифест. Звучит исчерпывающе
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Ольге показалось слишком наивным сравнение Европы с «Вишневым садом» Антона Чехова
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Не обошлось без каламбуров на фамилию режиссера
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Самым лаконичным оказался экс-мэр Екатеринбурга. В комментариях Евгений Ройзман поинтересовался у сотрудников «Новой газеты», зачем они опубликовали манифест Богомолова
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Некоторые аргументировали свою претензию к манифесту
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Нашлись и те, кто встал на защиту Богомолова
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Но людей, кто позитивно оценил манифест, оказалось немного
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В 2019 году, перед венчанием с телеведущей Ксенией Собчак, Богомолов письменно раскаялся в безнравственности, напоминает Life. Режиссер Никита Михалков раскритиковал свадьбу звездной пары. В ответ Богомолов заявил, что все, кто критикует его свадьбу с Собчак, являются лицемерами и ханжами.