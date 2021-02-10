В соцсетях резко ответили на манифест Богомолова о Европе. «Хуже школьного сочинения»

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5 Общероссийский Гражданский Форум - 2017. Москва, портрет, богомолов константин
Константин Богомолов указал на проблемы Европы, но читатели не оценили труд режиссера Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пользователи социальных сетей не приняли манифест режиссера Константина Богомолова «Похищение Европы». В Twitter россияне назвали графоманским заявление художественного руководителя Театра на Малой Бронной и пришли к выводу, что он совершенно не разбирается в темах, которые поднял.

Манифест Богомолова опубликован на сайте издание «Новая газета». В тексте режиссер рассуждает о проблемах современной Европы. «Какой-то очень странный манифест. Подхватил довольно старую идею <…> и как-то неуклюже натянул ее на сегодняшние события», — написал пользователь с ником Cathy Cordemans.

Комик Александр Долгополов предложил свое название для манифеста режиссера
Twitter
Морячок Бабай написал экспресс-рецензию на манифест. Звучит исчерпывающе
Twitter
Ольге показалось слишком наивным сравнение Европы с «Вишневым садом» Антона Чехова
Twitter
Не обошлось без каламбуров на фамилию режиссера
Twitter
Самым лаконичным оказался экс-мэр Екатеринбурга. В комментариях Евгений Ройзман поинтересовался у сотрудников «Новой газеты», зачем они опубликовали манифест Богомолова
Twitter
Некоторые аргументировали свою претензию к манифесту
Twitter
Нашлись и те, кто встал на защиту Богомолова
Twitter
Но людей, кто позитивно оценил манифест, оказалось немного
Twitter

В 2019 году, перед венчанием с телеведущей Ксенией Собчак, Богомолов письменно раскаялся в безнравственности, напоминает Life. Режиссер Никита Михалков раскритиковал свадьбу звездной пары. В ответ Богомолов заявил, что все, кто критикует его свадьбу с Собчак, являются лицемерами и ханжами.

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