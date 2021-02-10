Синоптики обещают россиянам ледяные дожди

С пятницы в России ожидаются морозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пятницу в Россию придет серия мощных антициклонов. Как передает центр «Фобос», морозы и обильные осадки ожидаются в европейской части страны и на Урале.

«Самый мощный [антициклон] в серии пока находится над Адриатикой. До России он доберется в пятницу. Его облачные поля раскинутся от Северного Урала до Эгейского моря. В эпицентре непогоды вновь окажется Черноземье, где местами может выпасть более половины месячного объема осадков. Местами осадки могут переходить в ледяные дожди», — сообщили синоптики. Также они обещают температурные качели. В Москве ожидается сильная метель: снег будет идти 36 часов подряд, а скорость ветра превысит 20 метров в секунду. При этом температура не изменится, уточняют «Дни.ру».

В центре «Фобос» подчеркнули, что сейчас в европейской части России столкнулись аномальные морозы и аномальное тепло. Объясняют это тем, что в регион одновременно поступают воздушные массы с Северного Ледовитого океана и Средиземноморья.

Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил, что в 12 регионах страны ожидается опасная погода, пишет «Национальная служба новостей». Аномальный холод накроет также уральские регионы.