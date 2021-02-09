Челябинский экс-губернатор спас бизнес от мэрии родного города

Борис Дубровский на этот раз одержал судебную победу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фирма «МБФ», соучредителями которой являются челябинский экс-губернатор Борис Дубровский и его сын Александр, вопреки запрету мэрии Магнитогорска, сможет построить 10-этажный жилой дом вместо запланированной автостоянки. Такое решение принял 10 февраля Арбитражный суд Челябинской области.

«По итогам заседания ненормативный правовой акт (отказ в разрешении на строительство — прим. ред.) признан полностью недействительным», — пояснили URA.RU в суде. «К участию в деле судом была привлечена областная прокуратура, которая поддержала требования истца. После опубликования решения суда в полном объеме администрацией города будет подана апелляционная жалоба», — сообщили URA.RU в правовом управлении администрации Магнитогорска. В ООО «МБФ» на момент подготовки новости не ответили на звонок корреспондента агентства.

Спор между властями города и застройщиком возник из-за участка у дома №122 на проспекте Ленина, неподалеку от ледовой арены «Металлург». В 2014 году земля была выкуплена под строительство автостоянки, но впоследствии в Земельный Кодекс внесли поправки, поэтому горадминистрация потребовала выполнения дополнительных процедур.

ООО «МБФ» ранее называлась «Формула чистоты». Это один из двух активов, входящих в группу «Синай», где сохранилась доля за экс-чиновником после передачи основного бизнеса сыну в октябре 2018 года. После досрочной отставки Дубровского-старшего дела «Синая» начали ухудшаться, одна из самых влиятельных в родном для экс-губернатора Магнитогорске компания стала терять там позиции. Самому крупному активу, ООО «ЧелябСтройКомплект», грозит банкротство.