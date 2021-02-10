Спецоперация закончилась задержаниями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержание главы Кировского района Екатеринбурга Лошакова

В оперативно-следственных мероприятиях в ДЭУ Кировского района Екатеринбурга участвовали не только сотрудники Следственного комитета, но и регионального управления ФСБ, сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, во время рейда прошли задержания.

«[Оперативники] приехали с автоматами, положили всех лицом в пол. Не схватили только главного инженера [ДЭУ] — он успел убежать. И не стали задерживать замдиректора предприятия — кому-то же надо им руководить», — поделился инсайдер. Узнать, задержан ли начальник ДЭУ Сергей Худяков, на момент публикации не удалось: в ДЭУ, как и в свердловском УФСБ, не комментируют ситуацию.

Ранее URA.RU сообщало, что около 7:30 утра 10 февраля сотрудниками Следственного комитета была проведена выемка документов в ДЭУ. Источник агентства предполагал, что это связано с уголовным делом о мошенничестве, которым занимаются следователи регионального управления ФСБ.

В ноябре 2020 года сотрудники ФСБ провели обыски в администрации Кировского района, после чего в управление на допрос были доставлены глава района Александр Лошаков и директор Кировского ДЭУ Сергей Худяков (его отпустили через несколько часов). Позже стало известно о возбуждении дела по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». На прошлой неделе, 5 февраля, глава Екатеринбурга Алексей Орлов отстранил Лошакова от работы.