Мэр Екатеринбурга отстранил от работы главу района

Александр Лошаков возглавляет администрацию Кировского района с 2010 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Задержание главы Кировского района Екатеринбурга Лошакова

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов отстранил от работы руководителя Кировского района Александра Лошакова, сообщил источник URA.RU в городских структурах власти. По предположению собеседника агентства, это связано с претензиями ФСБ, расследующей уголовное дело, одним из фигурантов которого является Лошаков.

«Лошакова отстранили от работы», — сообщил источник. Инсайдер в мэрии при этом отметил, что еще утром 5 февраля Лошаков присутствовал на совещании у Орлова по вопросам уборки снега в уральской столице. Сам Лошаков в разговоре с корреспондентом заявил: «Ничего не знаю». В пресс-службе мэрии сказали, что никаких официальных решений по поводу Лошакова на текущий момент нет.

Фамилия статусного чиновника фигурирует в уголовном деле о мошенничестве. В ноябре 2020 года сотрудники ФСБ после обысков в районной администрации задержали и допросили его, а также директора Кировского ДЭУ Сергея Худякова. По версии следствия, ДЭУ заключало контракты на проведение дорожных ремонтов с аффилированным подрядчиком, через которого впоследствии выводились бюджетные средства. Предприниматель Михаил Петровичев, который детально описал схему его работы с властями, находится под арестом.

О том, что Алексей Орлов, который в ближайшее время будет назначен полновесным мэром Екатеринбурга, начал смену власти в районах, URA.RU сообщало в конце января. Первым свое место покинул глава Железнодорожного района Андрей Курочкин.