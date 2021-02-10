Источник: к коммунальщикам Екатеринбурга пришли силовики

Силовики пришли в Кировский ДЭУ днем 10 февраля Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Задержание главы Кировского района Екатеринбурга Лошакова

Сотрудники свердловского управления Следственного комитета провели выемку документов в ДЭУ Кировского района Екатеринбурга, сообщил источник URA.RU в силовой среде. По его словам, визит силовиков состоялся в первой половине дня 10 февраля.

«В ДЭУ Кировского района проведена выемка документов», — сообщил инсайдер. По его предположению, это связано с уголовным делом о мошенничестве, которым занимаются следователи регионального управления ФСБ. Представитель свердловского управления СК пока воздерживается от комментариев. В самом ДЭУ URA.RU заявили, что не дают комментариев по теме.

Как писало URA.RU, в ноябре 2020 года сотрудники ФСБ провели обыски в администрации Кировского района, после чего в управление на допрос были доставлены глава района Александр Лошаков и директор Кировского ДЭУ Сергей Худяков (его отпустили через несколько часов). Позже стало известно о возбуждении дела по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

По версии следствия, ДЭУ заключало контракты на проведение дорожных ремонтов с аффилированным подрядчиком, через которого впоследствии выводились бюджетные средства. Предприниматель Михаил Петровичев, который детально описал схему работы подрядчика с властями, находится под арестом.

На прошлой неделе, 5 февраля, глава Екатеринбурга Алексей Орлов отстранил Лошакова от работы. Чиновник руководил Кировским районом с 2010 года.