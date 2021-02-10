В Совфеде заявили о намерении Украины столкнуть Россию и НАТО

Украина добивается военного конфликта между Россией и НАТО. Об этом заявил зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
По его мнению, Киев провоцирует конфликт, предлагая использовать для операций натовских ВВС воздушное пространство над Крымом. Однако Джабаров полагает, что НАТО не пойдет на такой риск ради «спасения» Украины. «Откровенно говоря, нигде натовцы летать не будут», — цитирует сенатора телеканал 360.
10 февраля Украина предложила Североатлантическому альянсу использовать Симферопольский район для воздушных операций по транспортированию войск, оборудования и грузов, передает RT. Такое заявление сделал глава украинского Министерства инфраструктуры Владислав Криклый. Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг объяснил, что НАТО усилила присутствие в Черном море, так как этот регион стратегически важен. По словам генсека, альянс работает в регионе совместно с Украиной.
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