В НАТО объяснили активизацию альянса в Черном море

Североатлантический альянс (НАТО) усилил присутствие в Черном море, так как этот регион стратегически важен. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
«НАТО усилила присутствие в регионе Черного моря, потому что мы признаем его стратегическую важность для всех союзников и партнеров», — цитирует Столтенберга ТАСС. Кроме этого, он констатировал усиление РФ в Черном море после аннексии Крыма. По словам генсека, альянс работает в регионе Черного моря совместно с Украиной.
Ранее Столтенберг призвал членов военного комитета альянса поддерживать оборонный потенциал их стран, чтобы оставаться готовыми реагировать на «агрессивные действия» России. Кроме этого, в НАТО разработали план удара по Калининграской области. Он предполагает ликвидацию четырех основных целей в данном регионе — пусковых установок баллистических ракет малой дальности, способных переносить ядерное оружие, кораблей и инфраструктуры Балтийского флота, С-400 «Триумф» и российских войск в Калининграде.
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