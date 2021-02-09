09 февраля 2021

В НАТО объяснили активизацию альянса в Черном море

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Крыма, крым, балаклава, черное море, виды крыма
НАТО объяснила усиление присутствия в Черном море Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Североатлантический альянс (НАТО) усилил присутствие в Черном море, так как этот регион стратегически важен. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

«НАТО усилила присутствие в регионе Черного моря, потому что мы признаем его стратегическую важность для всех союзников и партнеров», — цитирует Столтенберга ТАСС. Кроме этого, он констатировал усиление РФ в Черном море после аннексии Крыма. По словам генсека, альянс работает в регионе Черного моря совместно с Украиной.

Ранее Столтенберг призвал членов военного комитета альянса поддерживать оборонный потенциал их стран, чтобы оставаться готовыми реагировать на «агрессивные действия» России. Кроме этого, в НАТО разработали план удара по Калининграской области. Он предполагает ликвидацию четырех основных целей в данном регионе — пусковых установок баллистических ракет малой дальности, способных переносить ядерное оружие, кораблей и инфраструктуры Балтийского флота, С-400 «Триумф» и российских войск в Калининграде.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...