10 февраля 2021
09 февраля 2021

В полиции ЯНАО произошло важное назначение

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, погоны, подполковник, полиция
Тазовский ОМВД возглавил офицер из Лабытнанги Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

Отделение МВД по Тазовскому району ЯНАО возглавил подполковник полиции Олег Борисов. Информация о назначении руководителя опубликована на официальном сайте окружного УМВД.

«Назначен на должность начальника отделения МВД России по Тазовскому району», — говорится на странице ведомства. Подполковник Борисов ранее проходил службу в должности заместителя начальника ОМВД по городу Лабытнанги, уточнили в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

Новый руководитель по Тазовскому району начал службу в органах внутренних дел в 2005 году, окончил Омскую академию МВД. Работу в МВД начал в уголовном розыске — с должности оперуполномоченного отделения по борьбе с кражами и угонами автотранспорта.

Предшественник Борисова, подполковник Геннадий Галынский, освободил должность в декабре прошлого года в связи в выходом на пенсию. Он руководил Тазовским ОМВД последние три года. Кроме Тазовского ОМВД сменилось полицейское руководство в Новом Уренгое и в Ноябрьске — начальники городских отделов оставили службу по собственному желанию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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