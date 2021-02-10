В полиции ЯНАО произошло важное назначение

Отделение МВД по Тазовскому району ЯНАО возглавил подполковник полиции Олег Борисов. Информация о назначении руководителя опубликована на официальном сайте окружного УМВД.
«Назначен на должность начальника отделения МВД России по Тазовскому району», — говорится на странице ведомства. Подполковник Борисов ранее проходил службу в должности заместителя начальника ОМВД по городу Лабытнанги, уточнили в пресс-службе УМВД по ЯНАО.
Новый руководитель по Тазовскому району начал службу в органах внутренних дел в 2005 году, окончил Омскую академию МВД. Работу в МВД начал в уголовном розыске — с должности оперуполномоченного отделения по борьбе с кражами и угонами автотранспорта.
Предшественник Борисова, подполковник Геннадий Галынский, освободил должность в декабре прошлого года в связи в выходом на пенсию. Он руководил Тазовским ОМВД последние три года. Кроме Тазовского ОМВД сменилось полицейское руководство в Новом Уренгое и в Ноябрьске — начальники городских отделов оставили службу по собственному желанию.
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