Социологи объяснили, откуда россияне узнают новости

Обычно россияне узнают новости в сети, через поисковики. Такой ответ дало большинство граждан, опрошенных фондом «Общественное мнение» (ФОМ).
«Чаще всего новости смотрят в поисковиках или переходят оттуда по ссылкам (39%)», — публикует ФОМ результаты своего опроса. Еще 31% россиян находят информацию в мессенджерах и социальных сетях. 13% граждан предпочитают просмотр новостных видеороликов, а 11% читают интернет-СМИ.
При этом поисковик «Яндекса» (34%) сильно обходит по популярности аналогичный сервис Google (17%). Из соцсетей позицию самой читаемой занимает «ВКонтакте» (13%). На втором месте Instagram (10%). Наиболее популярным СМИ оказалось «Вести.RU» (12%). Также часто россияне смотрят РИА «Новости» (9%) и «Лента.ru» (8%).
Опрос проводился среди 1500 тысяч человек по телефону. ФОМ удалось захватить 53 субъекта России и 104 населенных пункта, пишет телеканал 360.
Ранее ФОМ сообщал, что количество бедных в России выросло до 33%. Граждане объяснили фонду, почему у них нет денег. При этом более 80% россиян считают себя патриотами, напоминает «
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