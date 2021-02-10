У спикера думы Перми арестовали счета на 38 млн рублей

Дмитрия Малютина привлекают к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве контролируемой им компании Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

На все счета и. о. председателя пермской городской думы Дмитрия Малютина наложили арест. В картотеке арбитражных дел сказано, что арест по исполнительному листу наложен в пределах 38 миллионов рублей по делу о банкротстве контролируемой им организации ООО «КМК-Проминвест».

«Наложить арест на денежные средства на банковских счетах Малютина Дмитрия Васильевича, а также денежные средства, которые будут поступать в будущем на его счета в пределах суммы 38 505 277,61 рублей. Исполнительный лист выдать», — сказано в определении Арбитражного суда Пермского края. В базе данных ФССП РФ также отражена информация о наложении ареста на имущество Малютина.

В материалах дела сказано, что контролируемая Малютиным организация незаконно занижала налоговую базу, а сам бизнес был переведен на аффилированных лиц. Также налоговики установили, что с 15 до 23 июня 2016 года Малютин перевел на своего сына Андрея два земельных участка в Полазне, два машиноместа в ЖК «Виктория» и квартиру площадью 187 квадратных метров в этом же доме.

Получить комментарий Малютина-старшего не получилось — на звонки корреспондента URA.RU он не ответил. В пресс-службе гордумы пояснили URA.RU, что располагают информацией исключительно о депутатской деятельности. Контактами Андрея Малютина редакция не располагает.

Замдиректора ООО «Группа предприятий КМК» Алексей Борзых сообщил URA.RU, что сейчас, действительно, идет разбирательство в рамках процедуры банкротства ООО «КМК-Проминвест». Что касается Дмитрия Малютина, то Борзых пояснил, что с 2016 года он не имеет отношения ни к этой, ни у другим компаниям и участие в данном споре не принимает.

URA.RU рассказывало, что Малютин возглавил думу Перми в ноябре 2020 года после отставки спикера Юрия Уткина. Также Малютин в январе вошел в конкурсную комиссию по выборам мэра Перми.

Выдержка из определения Арбитражного суда Пермского края Скрин: картотека арбитражных дел