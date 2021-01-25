Выбирать мэра Перми будут 12 человек

Депутаты гордумы Перми Наталья Мельник и Александр Филиппов, а также еще 10 человек, будут выбирать мэра Перми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы Перми. 26 января на пленарном заседании пермской гордумы депутаты решили, что мэра будет выбирать конкурсная комиссия из 12 человек.

«Предлагается создать комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатов на должность главы города Перми в количестве 12 человек», — сообщил и. о. председателя думы Дмитрий Малютин. Комиссии 18 марта 2021 года предстоит решить, кто станет мэром города.

В состав комиссии включили шесть депутатов — Василия Кузнецова, Дмитрия Малютина, Наталью Мельник, Наталью Рослякову, Александра Филиппова и Арсена Болквадзе. Изначально вместо Болквадзе мэра должен был выбирать Алексей Грибанов, но он в ближайшее время покинет думу и станет вице-мэром Перми по социальным вопросам. Еще шесть человек, у одного из которых будет право решающего голоса, предстоит включить в комиссию губернатору Пермского края Дмитрию Махонину.

Документы на участие в конкурсе будут принимать со 2 февраля по 4 марта. Сейчас о своем желании принять участие в конкурсе заявили градозащитник Денис Галицкий, координатор пермского штаба Навального Сергей Ухов, бизнесмен Александр Репин, руководитель сообщества «Велосипедизация Перми» Александр Синявский и и. о. мэра Перми Алексей Демкин.