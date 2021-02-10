Свердловские власти придумали, как остановить рост цен на хлеб

Владимир Куйвашев предложил выделить субсидию сельхозпредприятиям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил направить более 60 млн рублей на поддержку сельхозпредприятиям, чтобы стабилизировать цены на продукты. Меры были предложены на заседании правительства 11 февраля, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Мы предоставляем хлебопекарным предприятиям и производителям муки субсидии для компенсации части затрат на производство продукции. Это позволит избежать роста цены на хлеб и хлебобулочные изделия», — сказал глава региона.

Предполагается, что общий объем субсидий составит 60,7 млн. рублей, из которых 56,5 млн. рублей — средства федерального бюджета. Из них почти 45 млн. рублей будет направлено предприятиям на компенсацию части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий. Размер субсидий составит 2 150 рублей за тонну произведенной продукции. Также более 16 млн. рублей направят на компенсацию закупки продовольственной пшеницы. Таким образом, исходя из суммы субсидии, власти предполагают потратить на стабилизацию цен на продукты около 13,9 тысяч рублей в расчете на каждого жителя региона.

Ранее президент России Владимир Путин назвал недопустимым рост цен на еду. Глава государства призвал фиксировать цены на жизненно важные продукты. Минсельхоз России планировал, что стоимость килограмма сахара должна снизиться до 46 рублей, а масла — до 110 рублей.