10 февраля 2021

Глава КНР: миру грозит катастрофа из-за конфликта Китая и США

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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, флаг китая, мирная миссия2018, парад, китайская армия
Столкновение Китая и США приведет к катастрофе для других стран Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Столкновение Китая и США приведет к катастрофе для всего мира. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь.

«Противостояние Китая и США абсолютно точно катастрофа для двух стран и для всего мира», — цитирует китайского лидера РИА «Новости». Си Цзиньпинь также подчеркнул, что сотрудничество двух государств, напротив, благоприятно отразится и на других странах.

Глава КНР отметил, что в настоящее время отношения двух стран остаются напряженными. Китай недоволен вмешательством США во внутренние дела страны. Вашингтон, в свою очередь, обвиняет КНР в сокрытии информации по коронавирусу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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