Глава КНР: миру грозит катастрофа из-за конфликта Китая и США

Столкновение Китая и США приведет к катастрофе для всего мира. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь.
«Противостояние Китая и США абсолютно точно катастрофа для двух стран и для всего мира», — цитирует китайского лидера РИА «Новости». Си Цзиньпинь также подчеркнул, что сотрудничество двух государств, напротив, благоприятно отразится и на других странах.
Глава КНР отметил, что в настоящее время отношения двух стран остаются напряженными. Китай недоволен вмешательством США во внутренние дела страны. Вашингтон, в свою очередь, обвиняет КНР в сокрытии информации по коронавирусу.
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