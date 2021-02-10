Коммунист потребовал у главы КПРФ в ХМАО отчета о расходах

В ХМАО коммунисты требуют, чтобы их лидер отчитался о трате партийных денег Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

От лидера КПРФ в ХМАО Алексея Савинцева требуют отчета о трате партийных денег. По словам члена Нижневартовской партячейки КПРФ Николая Блажко, депутаты-коммунисты окружной думы второй год подряд не предоставляют отчета о расходах депутатского фонда. Об этом URA.RU рассказал сам Блажко.

«Каждый депутат окружной думы в ХМАО-Югра получает в квартал 2 миллиона рублей. Три депутата КПРФ в окружной думе (Савинцев, Жуков и Филиппенко) — это 24 миллиона в год. За почти пять лет — около 110-120 миллионов рублей! Сообщите хоть накануне отчетно-выборной конференции, куда израсходовали эту баснословную сумму?», — призывает коммунист.

Источник в партии КПРФ рассказал корреспонденту URA.RU, что Блажко отправляет подобные письма в адрес Савинцева минимум раз в неделю. В письмах Блажко задает главе КПРФ провокационные вопросы и требует от Савинцева покинуть свой пост. Главе регионального отделения КПРФ Алексею Савинцеву был отправлен письменный запрос с просьбой прокомментировать происходящие в партии процессы. На момент публикации новости ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что однопартийцы требуют отставки главного коммуниста ХМАО. Исключенный член КПРФ Павел Вербицкий пытается через суд признать решение окружного отделения партии незаконным.